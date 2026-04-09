Alcamo: un’opera in… banca grazie all’artista palermitano Roberto Orlando

In Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia occidentale, da venerdì 10 aprile e per tutto il mese di giugno, i locali della filiale presso la Sede operativa (Via Vittorio Emanuele II, 15/17) ospiteranno l’opera “Istruzioni per un’estrazione mucosa” dell’artista palermitano Roberto Orlando. L’esposizione si inserisce nel progetto nazionale Futuri Emergenti Italiani, promosso dal Gruppo BCC Iccrea nell’ambito del macro-progetto BCC Arte&Cultura. Si tratta della mostra diffusa più grande d’Italia: una mappatura di 101 giovani artisti che, attraverso il sostegno delle Banche di Credito Cooperativo, tornano a esporre nelle proprie comunità di origine. L’opera di Roberto Orlando – classe ’96 – esplora il legame profondo tra uomo e natura. In Istruzioni per un’estrazione mucosa, l’artista recupera antiche pratiche tradizionali — come la raccolta della manna o la lavorazione della resina — trasformandole in dispositivi di conoscenza e materiali vivi del processo creativo. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Palermo e cofondatore dello spazio Parentesi Tonde – un Artist Run Space dedicato alle pratiche contemporanee – Orlando indaga l’interspecismo e le relazioni tra mondo animale e vegetale, portando ad Alcamo una ricerca già apprezzata in contesti prestigiosi come l’Orto dei Semplici a Firenze, la Fondazione Sant’Elia e la Haus Der Kunst.

Roberto Orlando

Il progetto sull’arte emergente – presentato in anteprima a Milano lo scorso dicembre – coincide con il lancio del volume ‘’Futuri Emergenti Italiani’’ (Ecra – Edizioni del Credito Cooperativo, aprile 2026). Il catalogo documenta questo viaggio creativo attraverso l’Italia, dove i talenti selezionati – tra cui lo stesso Orlando – ristabiliscono un dialogo diretto con i territori in cui sono cresciuti, portando la sperimentazione contemporanea dal Nord al Sud del Paese. Il progetto del Gruppo BCC Iccrea nasce per valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso la rete capillare delle BCC, trasformando le banche in veri e propri centri di aggregazione e promozione artistica per le nuove generazioni. Sarà possibile visionare l’opera – un’imponente tela di cotone di 180×180 cm realizzata con tempera, grafite e resina vegetale – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 16,30.