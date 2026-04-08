Marsala: Daniele Nuccio e Roberta Pulizzi si candidano nella lista Alleanza Verdi Sinistra

Si rafforza ulteriormente la lista di Alleanza Verdi Sinistra, che fa parte della coalizione di Andreana Patti per le prossime amministrative a Marsala. Hanno infatti dato la propria disponibilità a candidarsi al Consiglio comunale il consigliere comunale Daniele Nuccio e la professoressa Roberta Pulizzi. Una decisione condivisa con i vertici di Europa Verde, rappresentati a Marsala dalla dirigente nazionale Antonella Ingianni, ma anche con gli altri candidati della lista e con la base.

Daniele Nuccio è stato eletto per la prima volta a Sala delle Lapidi nel 2015, nella lista civica Cambiamo Marsala. Nel 2020 si è ricandidato con la lista Cento Passi, risultando il primo dei non eletti. Nelle scorse settimane è rientrato a Palazzo VII Aprile, in seguito alle dimissioni del consigliere Nicola Fici. Docente di lingue presso un istituto superiore di Marsala, Roberta Pulizzi ha ricoperto il ruolo di consigliera comunale dal 2001 al 2005, eletta con il movimento Ricostruire Marsala.