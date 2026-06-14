Trapani, nuova spiaggia libera alle Mura di Tramontana: finanziato il progetto da quasi 97mila euro

Una spiaggia libera più accessibile, sicura e dotata di servizi lungo uno dei tratti più suggestivi del litorale cittadino. È questo l’obiettivo del progetto promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Tranchida e recentemente ammesso a finanziamento per un importo complessivo di 96.840 euro. L’intervento interesserà il waterfront delle Mura di Tramontana, nel tratto compreso tra Piazza Ex Mercato del Pesce, Bastione Conca e Bastione Imperiale-Sant’Anna, per circa 850 metri di fronte mare urbano. Il progetto, elaborato dagli uffici tecnici comunali, punta a migliorare la qualità della balneazione urbana attraverso l’introduzione di servizi essenziali, misure di sicurezza, dotazioni per l’accessibilità e interventi di decoro, nel pieno rispetto del valore storico, monumentale e paesaggistico dell’area.

Tra le opere previste figurano due moduli stagionali di servizi igienici, di cui uno accessibile alle persone con disabilità, quattro docce pubbliche distribuite lungo il waterfront, sistemi di accumulo e distribuzione idrica, una passerella removibile e percorsi facilitati per agevolare l’accesso al mare. Il progetto comprende inoltre la delimitazione e la messa in sicurezza dell’area balneare mediante boe e segnalamenti marittimi, oltre all’installazione di cestini per la raccolta differenziata, pannelli informativi e segnaletica dedicata. Previsti anche i servizi di pulizia, manutenzione e gestione delle attrezzature per l’intera stagione balneare, con l’obiettivo di garantire una fruizione più ordinata e inclusiva della spiaggia urbana.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il carattere temporaneo e reversibile delle opere. Tutte le strutture previste saranno infatti amovibili e non comporteranno modifiche permanenti al contesto monumentale e paesaggistico delle Mura di Tramontana. Soddisfatto il sindaco Giacomo Tranchida, che sottolinea il valore strategico dell’intervento per la città. “Le Mura di Tramontana, già destinatarie di corposi e importanti investimenti ottenuti dalla nostra amministrazione, e le spiagge sottostanti rappresentano uno dei luoghi più simbolici di Trapani. Con questo ulteriore intervento, seppur legato ai tempi di attuazione previsti dalla normativa, renderemo le nostre spiagge più ordinate, inclusive e vivibili, rafforzando il legame tra il centro storico e il mare. È un ulteriore passo nel lungo e impegnativo percorso verso una Trapani più bella e accogliente”. L’iniziativa punta dunque a migliorare i servizi per residenti e visitatori, contribuendo al tempo stesso a valorizzare il waterfront costiero e ad aumentare l’attrattività turistica del centro storico trapanese.