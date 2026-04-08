Il 9 aprile doppio incontro a Mazara del Vallo sull’Antigruppo siciliano

La città ospita un doppio appuntamento dedicato all’Antigruppo siciliano, alla poesia e al dialogo interculturale, nel segno di una tradizione culturale profondamente radicata nel territorio, luogo simbolo del movimento e sede storica degli “Incontri tra i popoli del Mediterraneo”. La giornata del 9 aprile si articolerà in due momenti distinti ma complementari. Al mattino, alle ore 9, l’incontro si terrà presso l’Auditorium dell’Istituto Ferrara e coinvolgerà le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, offrendo loro un’importante occasione di confronto diretto con autori e protagonisti della scena culturale contemporanea.

In serata, alle ore 19, il secondo appuntamento, aperto alla cittadinanza, si svolgerà al Civic, nella sala Danilo Dolci, ampliando il dialogo a un pubblico più ampio e favorendo la partecipazione attiva della comunità. Protagonisti degli incontri saranno la scrittrice Catia Catania, coordinatrice del Patto per la Lettura, in dialogo con Simona Squadrito, autrice del volume Inchiostro e dinamite – Antigruppo siciliano, e con il poeta Antonino Contiliano. L’iniziativa è organizzata da Gianfranco Casale, Assessore alla Partecipazione del Comune di Mazara del Vallo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il doppio appuntamento del 9 aprile rappresenta un’occasione significativa per riscoprire l’esperienza dell’Antigruppo siciliano e riflettere sul valore della poesia come pratica pubblica e spazio di incontro tra culture.