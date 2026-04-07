Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione. A Marsala una direttiva

Nuove disposizioni introdotte dal Governo nazionale sull’uso dei monopattini elettrici – in vigore dal prossimo 16 maggio – e che comportano una maggiore attività di controllo e vigilanza anche a livello locale con il sequestro amministrativo e confisca del mezzo per chi circola senza assicurazione. Sul punto l’Amministrazione comunale di Marsala intende rafforzare l’attenzione sulla sicurezza stradale e, a tal fine, una direttiva del sindaco Massimo Grillo – indirizzata al Comando della Polizia Municipale – indica le linee guida per garantire maggiore tutela a pedoni e persone più vulnerabili, sia sulle strade che nelle ZTL.

Va detto che elemento centrale della nuova normativa sui monopattini è l’introduzione del contrassegno identificativo obbligatorio (un dispositivo adesivo simile a una targa), che consentirà di associare ogni monopattino a un proprietario. Si tratta di una novità decisiva per garantire maggiore responsabilità nell’utilizzo dei mezzi e per rendere più efficaci i controlli da parte delle autorità.

Altre disposizioni particolari riguardano l’obbligo di utilizzo del casco, nonché il divieto di circolazione sui marciapiedi e contromano, fermo restando il rispetto generale del Codice della Strada. Ne consegue che saranno attivati controlli mirati nelle aree più sensibili della città, come il centro storico, le zone pedonali e le aree scolastiche. “L’introduzione del contrassegno-targa rappresenta un passaggio fondamentale – afferma il sindaco – perché rende ogni mezzo identificabile e quindi responsabilizza chi lo utilizza. Finalmente, tutto questo permetterà un’azione e un controllo più efficaci. La mobilità sostenibile è una risorsa importante, ma deve sempre coniugarsi con la sicurezza e il rispetto delle regole”.

In vista dell’applicazione della nuova normativa, propedeutica sarà anche l’attività di prevenzione. Pertanto, in una prima fase, l’azione della Polizia Municipale sarà orientata soprattutto all’informazione, al fine di favorire comportamenti corretti e responsabili. Di pari passo, è intendimento dell’Amministrazione comunale avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per spiegare le novità normative. Ovviamente, a partire dal 16 maggio i controlli saranno progressivamente intensificati, con conseguenti sanzioni, sequestro amministrativo e confisca del mezzo per chi circola senza assicurazione.