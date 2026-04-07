Marsala, si è spento il professore Giuseppe La Vela. I funerali mercoledì alle 11 in Chiesa Madre

Marsala saluta con commozione il professor Giuseppe La Vela, che a maggio avrebbe compiuto 82 anni. Agronomo ed enologo per vocazione, insegnante di Chimica, Biologia e Scienze della Terra per professione e per passione, ha formato generazioni di studenti al Liceo Classico, al Commerciale e all’Agrario, lasciando in molti il ricordo di una mente brillante e di un carattere capace di unire rigore e ironia.

Chi lo ha avuto in classe ricorda ancora il suo modo unico di rendere vive le materie scientifiche, con quella battuta improvvisa che alleggeriva la lezione senza mai tradire l’importanza dell’educazione. Era parte del paesaggio quotidiano della città, con la sua inseparabile cinquecento che attraversava le strade di Marsala come un tratto distintivo della sua presenza gentile.

Per lunghi anni ha convissuto con sfide di salute impegnative, affrontandole con una forza silenziosa e una dignità che hanno ispirato chi gli è stato vicino. Una resilienza discreta, mai ostentata, che raccontava molto del suo carattere.

Uomo di grande umanità, lascia nel dolore la moglie Rossella Lombardo, i figli Antonio, Francesco ed Enrico, e i suoi cinque adorati nipoti, ai quali era legato da un affetto profondo e tenerissimo.

La comunità lo ricorda oggi con stima, gratitudine e, per chi lo ha conosciuto davvero, anche con un sorriso.

I funerali si terranno domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 11, presso la Chiesa Madre di Marsala.