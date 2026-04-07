“Intrecci Narrativi” riparte tra Trapani e Alcamo: Antonella Lattanzi apre la rassegna 2026

Sarà la scrittrice e sceneggiatrice Antonella Lattanzi ad aprire l’edizione 2026 di “Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni”, la rassegna culturale promossa dall’Associazione per l’Arte che unisce letteratura, musica dal vivo e valorizzazione del territorio. Il nuovo cartellone prenderà il via con due appuntamenti in provincia di Trapani, tra Trapani e Alcamo, dedicati alla presentazione del nuovo romanzo dell’autrice, “Chiara” pubblicato da Einaudi. Il primo incontro è in programma giovedì 9 aprile alle 17.30 a Trapani, presso la Biblioteca Fardelliana, in collaborazione con la Libreria del Corso. A dialogare con l’autrice sarà Noemi Genovese, in un confronto che accompagnerà il pubblico dentro le pagine di un romanzo intenso e carico di tensione emotiva, incentrato sui temi della colpa, della memoria e della ricerca di salvezza.

Il secondo appuntamento si terrà invece venerdì 10 aprile alle 18.30 ad Alcamo, nella suggestiva cornice del Castello dei Conti di Modica. In questo caso a conversare con Antonella Lattanzi sarà Vito Lanzarone, direttore artistico della rassegna. L’evento alcamese manterrà il format distintivo di “Intrecci Narrativi”, con musica dal vivo affidata a Francesco Artale, Piero Pignatiello e Giovanni Drago, oltre a una degustazione di vini curata dalla cantina Maniscà. La rassegna, che continua a crescere e a consolidarsi nel panorama culturale del territorio, conferma così la sua vocazione a costruire esperienze che intrecciano parola scritta, suono e gusto, offrendo al pubblico occasioni di incontro con alcune tra le voci più autorevoli della narrativa contemporanea.