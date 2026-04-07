Gibellina celebra il Premio Strega e lancia il bando per una nuova scultura

Gibellina continua a rafforzare il proprio ruolo di città simbolo della cultura contemporanea, intrecciando arte e letteratura in un percorso che guarda al futuro. Nel solco dell’anno da Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, la città belicina si prepara a celebrare anche il Premio Strega, rilanciando il legame tra scrittura, creatività e arti visive attraverso un nuovo bando per la realizzazione di una scultura. Gibellina è infatti la prima città italiana insignita del titolo di Capitale dell’arte contemporanea e nel 2026 ospita un ampio programma di mostre, eventi e progetti di rigenerazione culturale.

L’iniziativa si inserisce in una visione ormai ben definita: fare di Gibellina un laboratorio permanente di cultura, capace di mettere in dialogo il patrimonio artistico della città con nuove produzioni e occasioni di valorizzazione. Il richiamo al Premio Strega aggiunge ulteriore prestigio a questo percorso, sottolineando la volontà di unire il mondo dell’editoria e quello dell’arte contemporanea in un’unica narrazione culturale. Un’idea che richiama anche il modello del Premio Strega BPER Art, concorso nato per avvicinare il mondo dell’arte a quello della letteratura attraverso la progettazione di un’opera scultorea destinata ai finalisti del premio letterario. Per Gibellina si tratta di un ulteriore tassello in un anno strategico, costruito attorno a una forte identità culturale e alla volontà di consolidare la città come polo artistico del Mediterraneo. Tra memoria, sperimentazione e nuove opportunità, il bando rappresenta così non solo un’occasione per artisti e creativi, ma anche un nuovo segnale della centralità che Gibellina vuole continuare ad avere nel panorama culturale nazionale.