Consegnati i lavori per il rilancio del Bosco Scorace per 1,8 milioni di euro

Sono stati consegnati ufficialmente i lavori per un importante progetto di riqualificazione e valorizzazione del Bosco Scorace, nel cuore dei Monti di Trapani. Si tratta di un intervento strategico del valore complessivo di circa 1,8 milioni di euro, finanziato attraverso i fondi POC Sicilia 2014-2020, che punta a restituire centralità a uno dei polmoni verdi più significativi del territorio. L’avvio dell’intervento rappresenta non soltanto l’apertura di un nuovo cantiere, ma anche l’avvio concreto di una visione più ampia, orientata alla tutela ambientale, al miglioramento della qualità della vita e alla promozione di uno sviluppo sostenibile capace di valorizzare le risorse naturali e identitarie del territorio.

Il progetto prevede una serie di azioni mirate e rispettose dell’equilibrio ambientale del bosco. In programma ci sono interventi di ingegneria naturalistica finalizzati alla rigenerazione e al rafforzamento dell’ecosistema, oltre a uno studio approfondito e alla mappatura della biodiversità, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare la ricchezza naturalistica dell’area. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla riqualificazione delle aree umide, considerate fondamentali per il mantenimento dell’equilibrio ambientale e per la salvaguardia degli habitat presenti. Accanto agli interventi di carattere ecologico, il progetto prevede il recupero dei percorsi esistenti e la realizzazione di oltre due chilometri di nuovi tracciati, progettati per essere accessibili anche alle persone con disabilità, con percorsi pensati anche per gli ipovedenti.

Non mancheranno inoltre nuove aree di sosta e spazi attrezzati, che consentiranno di vivere il bosco in condizioni di maggiore sicurezza e fruibilità. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il Bosco Scorace in un luogo realmente aperto a tutti, capace di offrire un’esperienza immersiva e multisensoriale, non limitata alla semplice osservazione della natura ma basata su una fruizione piena e inclusiva. L’intervento guarda però anche oltre la dimensione ambientale. Il rilancio del Bosco Scorace viene infatti considerato un’opportunità concreta per favorire nuove occasioni economiche, incentivare forme di turismo sostenibile e generare occupazione legata alla valorizzazione del territorio. Una strategia che punta a dimostrare come ambiente e sviluppo possano procedere insieme, diventando un punto di forza per l’intera area. L’amministrazione sottolinea così una linea d’azione ben precisa: investire oggi per costruire un futuro più inclusivo, attrattivo e sostenibile, in cui la tutela del patrimonio naturale diventi anche leva di crescita sociale ed economica. Il Bosco Scorace, in questa prospettiva, non rappresenta soltanto un luogo simbolico del territorio, ma anche una promessa di rilancio e di attenzione concreta verso il futuro.