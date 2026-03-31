Il Cimitero di Marsala: sospensione attività nei festivi

A Marsala le attività del Cimitero urbano saranno sospese nelle giornate del 6 aprile (Pasquetta), 25 aprile (Festa della Liberazione), 1° maggio (Festa del Lavoro) e 2 giugno (Festa della Repubblica). Lo dispone un provvedimento sindacale – condiviso con gli esercenti che operano negli spazi antistanti il cimitero – nella considerazione che nelle suddette festività si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi. Saranno assicurati i servizi in reperibilità e l’ingresso dei defunti nella camera mortuaria.