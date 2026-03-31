Allerta meteo gialla in Provincia di Trapani, tornano le piogge nella Settimana Santa

La Settimana Santa si apre all’insegna del maltempo in Sicilia. E’ allerta meteo gialla in alcune province, tra cui nel trapanese. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa porterà infatti un nuovo e deciso peggioramento delle condizioni meteo già dalle prime ore di martedì, con piogge diffuse, rovesci e locali temporali, soprattutto sui settori settentrionali dell’Isola. A rendere più instabile il quadro sarà anche l’approfondimento di un vortice depressionario sull’estremo Sud Italia, attorno al quale ruoterà una perturbazione destinata a insistere per diversi giorni sulla nostra regione. Le precipitazioni, secondo le previsioni, interesseranno in modo particolare le aree centro-settentrionali della Sicilia, dove il tempo resterà spesso perturbato almeno fino a venerdì.

Torna anche la neve in montagna, con fiocchi attesi a partire dai 1300-1400 metri di quota, mentre le temperature subiranno una sensibile diminuzione. L’instabilità continuerà anche nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, ancora una volta soprattutto sulle zone interne e settentrionali dell’Isola. Le nevicate proseguiranno oltre i 1300-1400 metri, con quota neve in graduale rialzo verso il weekend. A caratterizzare questa fase sarà anche il forte vento, favorito proprio dalla presenza del vortice tra il basso Tirreno e lo Ionio. Sono attesi infatti rinforzi intensi dai quadranti ciclonici, con possibili disagi soprattutto lungo le coste e nelle aree maggiormente esposte. Le condizioni meteo dovrebbero però iniziare a migliorare nel corso di sabato, quando i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Per la domenica di Pasqua non si escludono ancora gli ultimi piovaschi sulle aree sudorientali della Sicilia, ma da ovest sarà in rinforzo un campo di alta pressione che dovrebbe riportare tempo più stabile e soleggiato proprio durante le festività. In vista di Pasqua e Pasquetta, dunque, si intravede una tregua, accompagnata anche da un graduale rialzo delle temperature dopo diversi giorni all’insegna di freddo, pioggia e vento.