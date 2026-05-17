Giovani oratori STEM: l’ITET Garibaldi a confronto con le eccellenze siciliane

Eccellenza, rigore e capacità trasversali: questi elementi stanno proiettando l’ITET “Garibaldi” sotto i riflettori del panorama scolastico regionale. Quattro studenti dell’istituto sono stati scelti nel contesto del prestigioso progetto StemPower per partecipare alle Olimpiadi Regionali di Debate su temi STEM, un appuntamento di alto livello promosso dall’Università degli Studi di Palermo (UNIPA).

La gara, in programma proprio questo fine settimana presso l’Hotel Città del Mare, mette a confronto i migliori istituti siciliani in una competizione di retorica e pensiero critico.

A difendere i colori dell’ITET Garibaldi è un team di “debater” composto da L. Prinzivalli, S. La Rosa, A. Buscemi e I. Paparusso. I quattro studenti sono scesi in campo per affrontare i propri coetanei a colpi di tesi, confutazioni e rigore logico, focalizzandosi su tematiche scientifiche e tecnologiche di strettissima attualità.

A guidare il gruppo in questa stimolante avventura c’è il prof. Maurizio Fina, in qualità di tutor del progetto, che ha curato la preparazione dei ragazzi passo dopo passo, trasmettendo loro gli strumenti metodologici necessari per eccellere.

Il Debate si conferma una vera e propria metodologia didattica innovativa: insegna a strutturare il pensiero critico, a padroneggiare il public speaking e a confutare le tesi avversarie nel pieno rispetto dell’interlocutore. Sostenere un’idea basandosi su dati oggettivi e rigore scientifico è una delle competenze chiave per la formazione dei leader di domani.

La partecipazione alle Olimpiadi Regionali rappresenta un traguardo importante per tutta la comunità scolastica. Dalla dirigenza dell’istituto traspare grande soddisfazione:

“Vedere i nostri studenti selezionati per un palcoscenico così prestigioso come quello di UNIPA è la conferma che il talento, unito all’impegno e alla guida attenta dei nostri docenti, porta sempre a grandi risultati”.