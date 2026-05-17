Ironia e sentimento: la commedia di Nino Manfredi torna a teatro con Insinna e Fiume

Al Teatro Impero di Marsala arriva un grande appuntamento con il teatro d’autore: martedì 19 maggio alle 21.00 sarà in scena “Gente di facili costumi”, con Flavio Insinna e Giulia Fiume, per la regia di Luca Manfredi.La celebre commedia di Nino Manfredi e Nino Marino torna sul palco in una nuova, coinvolgente versione che mescola ironia, umanità e riflessione sociale. Uno spettacolo intenso e attuale che, con leggerezza e profondità, racconta le fragilità, i sogni e le contraddizioni dell’animo umano.

L’evento è quello conclusivo del ricco cartellone della stagione teatrale diretta dalla Oddo Management e prodotta dall’associazione “Si Può fare”. Sul palco, Flavio Insinna dà vita a un personaggio travolto dagli eventi e dagli incontri della vita quotidiana, in un intreccio teatrale brillante e coinvolgente, accompagnato dall’interpretazione di Giulia Fiume. La regia di Luca Manfredi restituisce al pubblico tutto il fascino di un testo diventato un classico del teatro italiano. L’evento era inizialmente in programma il 5 maggio ed è stato poi posticipato al 19 e nelle scorse settimane la Oddo Management aveva comunicato che i biglietti già acquistati sarebbero rimasti validi per la nuova data senza necessità di sostituzione.

Per chi ancora volesse acquistarli, sono disponibili online su LiveTicket.

Per informazioni:

388 566 2176

342 033 0263 (solo WhatsApp)

Orari: 9.00-13.00 / 16.00-19.00

Punto vendita a Marsala:Tabaccheria Fischetti, via Garibaldi, 31 – Marsala

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande teatro italiano e della commedia d’autore.