“Siete indagati”: la nuova truffa via e-mail che sfrutta paura e vergogna

C’è un nuovo inganno che corre veloce sul web e che, negli ultimi giorni, sta seminando allarme tra migliaia di utenti italiani. Arriva attraverso una e-mail dall’aspetto apparentemente ufficiale, con loghi istituzionali, linguaggio formale e perfino la firma del capo della Polizia, Vittorio Pisani. Ma dietro quella comunicazione non c’è alcuna autorità dello Stato: si tratta di una sofisticata truffa informatica costruita per colpire la paura delle persone e spingerle a compiere azioni avventate. Il messaggio informa il destinatario di essere coinvolto in presunte indagini giudiziarie relative alla consultazione online di materiale pedopornografico. Un’accusa gravissima, studiata appositamente per provocare panico, vergogna e senso di urgenza. La vittima viene invitata a fornire “giustificazioni” tramite risposta telematica, con il pretesto della riservatezza dell’indagine. È proprio in questo momento che prende forma il meccanismo della truffa. Una volta ottenuta la risposta della persona contattata, i criminali cercano di instaurare un dialogo per raccogliere dati personali, documenti, credenziali oppure, nei casi più gravi, richiedere somme di denaro. Il pagamento viene presentato come una sorta di soluzione per interrompere le indagini o regolarizzare la posizione giudiziaria della vittima.

Una strategia che sfrutta la pressione psicologica e il timore di conseguenze penali e sociali, inducendo molte persone ad agire senza riflettere. Gli esperti spiegano che queste e-mail vengono realizzate attraverso tecniche di spoofing, un sistema che permette di mascherare l’identità reale del mittente facendo apparire il messaggio come proveniente da indirizzi affidabili o istituzionali. A rendere tutto ancora più credibile contribuiscono loghi ufficiali, intestazioni apparentemente autentiche e una grafica molto simile a quella delle vere comunicazioni amministrative. Ma è fondamentale ricordare un principio semplice e chiaro: la Polizia di Stato non notifica procedimenti giudiziari tramite e-mail e non richiede mai pagamenti per sanare posizioni legali o interrompere indagini. Per questo motivo, quando si riceve un messaggio di questo tipo, la prima cosa da fare è mantenere la calma. Non bisogna rispondere alla mail, né cliccare sui link presenti nel testo o aprire eventuali allegati. È altrettanto importante non condividere documenti personali, credenziali di accesso o altri dati sensibili.

Un altro elemento da controllare con attenzione è l’indirizzo reale del mittente: spesso, dietro nomi apparentemente autorevoli, si nascondono indirizzi sospetti o completamente estranei alle istituzioni ufficiali. In caso di dubbi o se si teme di essere stati vittima di un tentativo di truffa, è consigliabile contattare immediatamente le forze dell’ordine oppure effettuare una segnalazione attraverso il portale ufficiale della Polizia Postale, Commissariato di PS Online, uno strumento fondamentale per monitorare e contrastare le frodi digitali. La prudenza, oggi più che mai, rappresenta la prima forma di difesa. Perché i truffatori informatici non puntano soltanto alla tecnologia, ma soprattutto alle emozioni umane: paura, ansia e senso di colpa. Ed è proprio nei momenti di maggiore agitazione che diventa più facile cadere nella loro rete. Appuntamento alla prossima settimana con la rubrica “I consigli della Polizia Postale: come difendersi dagli inganni del web”, realizzata in collaborazione con la sezione operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Trapani.