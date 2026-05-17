Nubia, allarme sul Cisternone: “Condizioni strutturali troppo vecchie”

Preoccupazione a Paceco per le condizioni della vecchia torre idrica pensile di Nubia, conosciuta come il “Cisternone”. A lanciare l’allarme è il consigliere comunale e capogruppo del Gruppo Misto Salvatore Ricciardi, che ha formalmente richiesto un intervento immediato all’Amministrazione comunale, alla Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco. Secondo quanto segnalato dal consigliere, la struttura – ormai dismessa da anni – versa in condizioni di forte degrado. Sul manufatto sarebbero infatti presenti distacchi di calcestruzzo, ferri d’armatura ossidati e diffuse criticità strutturali che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica. “Non possiamo attendere che accada qualcosa di irreparabile – dichiara Ricciardi –. La situazione richiede un intervento immediato e responsabile da parte degli enti competenti. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta”.

Nella nota inviata agli uffici competenti, il capogruppo del Gruppo Misto chiede un sopralluogo urgente della Polizia Municipale, l’eventuale ampliamento delle misure di interdizione dell’area e una verifica tecnica e statica da parte dei Vigili del Fuoco. Tra le richieste avanzate anche l’avvio delle procedure necessarie alla messa in sicurezza definitiva della struttura, compresa la possibilità di una demolizione controllata nel caso in cui un recupero dell’edificio non risultasse sostenibile. Ricciardi evidenzia inoltre come l’attuale recinzione attorno alla torre non sia sufficiente a garantire la sicurezza di residenti e passanti. “La comunità di Nubia merita attenzione, sicurezza e rispetto. È necessario intervenire subito per prevenire qualsiasi rischio e restituire decoro a un’area che oggi rappresenta un potenziale pericolo”, conclude il consigliere comunale.