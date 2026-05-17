Trapani resiste all’inflazione: +2,1% ma famiglie pagano 486 euro in più

I dati territoriali dell’Istat relativi all’inflazione di aprile, elaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, mostrano che Trapani figura tra le città più “virtuose” d’Italia per la variazione tendenziale dei prezzi. Tuttavia anche qui le famiglie avvertono un aumento dei costi: per una famiglia tipo la spesa annua aggiuntiva stimata è di 486 euro.

Inflazione e impatto sulle famiglie

A Trapani l’inflazione tendenziale è del +2,1%, una delle più basse a livello nazionale. Questo posiziona la città nella parte bassa della classifica delle città più care: non è tra le prime dieci città più colpite dall’aumento del costo della vita. Nonostante il tasso relativamente contenuto, il rincaro si traduce in un aggravio economico concreto per le famiglie: +486 euro l’anno sul bilancio familiare medio.

Confronto nazionale e regionale

A livello nazionale l’inflazione registra valori più elevati in molte aree (con punte del +4% nel Sud), mentre città come Bolzano, Rimini e Udine risultano quelle con i maggiori incrementi in termini di spesa pro capite. Nella graduatoria delle città più “risparmiose”, Trapani si colloca vicino alla parte alta della classifica delle migliori: segue a breve distanza città come Potenza, Cuneo e Brindisi. Milano, sorprendentemente, registra l’inflazione più bassa d’Italia (+1,7%).

Driver dei rincari: dove pesano di più i prezzi

L’Unione Nazionale Consumatori segnala che le principali voci che hanno trainato i rialzi sono i prodotti alimentari e le bevande analcoliche, l’energia (elettricità, gas e altri combustibili) e i costi per i mezzi di trasporto (benzina, diesel, GPL, metano). Per Trapani non sono disponibili nello studio provinciale aumenti record in una singola voce come avvenuto altrove (per esempio +9,7% per l’energia in alcune province), ma le famiglie subiscono comunque gli effetti trasversali degli aumenti energetici e dei carburanti, che si riflettono anche sui prezzi alimentari.

Cosa significa per i consumatori trapanesi

Una spesa extra di 486 euro all’anno equivale a circa 40 euro al mese per una famiglia media: un importo che incide su bilanci già compressi da altre uscite fisse. I consumatori sono chiamati a monitorare offerte e tariffe, valutare il mercato energetico e confrontare i prezzi alimentari per contenere gli effetti più pesanti. L’Unione Nazionale Consumatori invita a utilizzare comparatori, a verificare i contratti luce/gas e a segnalare pratiche commerciali scorrette.