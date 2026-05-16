Agricoltura: “I Guardiani del Territorio” promuovono un confronto pubblico tra i candidati Sindaco di Marsala

L’associazione “I Guardiani del Territorio” annuncia l’organizzazione di un momento di confronto pubblico che vedrà protagonisti i candidati alla carica di Sindaco della città di Marsala. L’iniziativa nasce dalla profonda e condivisa consapevolezza che il futuro economico, sociale e culturale del territorio lilybetano sia indissolubilmente legato al destino del proprio comparto agricolo, oggi più che mai bisognoso di risposte concrete, investimenti strutturali e visioni strategiche a lungo termine.

L’incontro, esplicitamente intitolato “Marsala non ha futuro senza agricoltura”, si prefigge

l’obiettivo di porre al centro del dibattito politico cittadino le problematiche, le emergenze e le

straordinarie opportunità di sviluppo legate alla terra, alla viticoltura e a tutto l’indotto agroalimentare

locale. La cittadinanza, le associazioni di categoria, i produttori, i braccianti e tutti gli organi di

informazione sono calorosamente invitati a prendere parte a questo fondamentale momento di

democrazia partecipativa.



Dettagli dell’evento:

• DATA E ORA: Mercoledì 20 maggio, ore 18:00

• LOCATION: Anfiteatro Santo Padre delle Perriere, Marsala

• MODERATORE: Carlo Rallo

• CANDIDATI INVITATI: Giulia Adamo, Leonardo Curatolo, Massimo Grillo, Andreana

Patti.

