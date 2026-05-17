Petrosino, torna il Mercato Estivo: domande entro il 5 giugno

Il Comune di Petrosino rilancia le iniziative dedicate alla promozione del territorio e del commercio locale con la seconda edizione del “Mercato Estivo in Piazza Biscione”. L’appuntamento si svolgerà dal 15 giugno al 14 settembre 2026 e animerà Piazza Biscione ogni lunedì mattina, dalle ore 8 alle 13. L’iniziativa punta a valorizzare le attività commerciali e artigianali del territorio, offrendo uno spazio dedicato agli operatori interessati a partecipare al mercato estivo in uno dei luoghi simbolo della frazione balneare. Gli operatori commerciali dovranno presentare apposita istanza indirizzata al Comune di Petrosino – Ufficio Urbanistica e SUAP entro il prossimo 5 giugno 2026. La domanda, compilata secondo il modello allegato all’avviso pubblico, dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it.

Per ulteriori dettagli e per consultare l’avviso completo è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Petrosino: Comune di Petrosino – Avviso Mercato Estivo in Piazza Biscione