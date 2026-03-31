Acqua in Sicilia, le dighe trapanesi tornano a respirare: tra invasi pieni e limiti da superare

Dopo mesi segnati dall’emergenza idrica, il quadro degli invasi siciliani restituisce finalmente un’immagine meno allarmante. In diverse aree dell’Isola le piogge invernali hanno riportato acqua nei bacini, e in alcuni casi si è arrivati perfino agli sversamenti. Ma nel Trapanese, se da un lato i livelli sono tornati a salire, dall’altro restano ancora criticità strutturali e gestionali che impediscono di sfruttare fino in fondo la risorsa disponibile. A tenere banco, in particolare, è la situazione di quattro invasi strategici per il territorio: Trinità, Rubino e Garcia.

Trinità, il caso simbolo dell’acqua che c’è ma non si può trattenere

Se c’è una diga che negli ultimi mesi è diventata emblematica nel dibattito sull’acqua in Sicilia, quella è la Trinità, nel territorio di Castelvetrano. L’invaso è infatti tra quelli che risultano ancora in esercizio sperimentale, una condizione che di fatto ne limita il pieno utilizzo. Ed è proprio qui che si concentra una delle contraddizioni più evidenti della gestione idrica siciliana: da una parte le campagne e i territori chiedono acqua, dall’altra gli invasi non sempre possono trattenerla nella misura necessaria. Il risultato è che, anche in annate più favorevoli dal punto di vista meteorologico, il sistema continua a mostrare tutta la sua fragilità.

Rubino, fondamentale per l’agricoltura trapanese ma ancora frenata

Altro snodo decisivo per il trapanese è la diga Rubino, invaso essenziale per il comparto agricolo e irriguo della provincia. Anche questo bacino figura tra quelli con limitazioni vigenti, confermando che il problema non è soltanto quanta acqua cade dal cielo, ma soprattutto quanta se ne riesce davvero a conservare e distribuire. La Rubino è da anni al centro delle preoccupazioni del mondo agricolo, soprattutto per l’impatto che eventuali restrizioni possono avere sulle colture e sulle aziende del territorio. In una provincia dove il settore primario continua a rappresentare una parte fondamentale dell’economia, il tema dell’efficienza degli invasi resta quindi centrale.

Garcia, uno dei bacini che ha beneficiato maggiormente delle piogge

Diverso, almeno in parte, il discorso per la Garcia, vicino Poggioreale ma ricadente nel comune di Contessa Entellina — oggi indicata dalla Regione come Mario Francese (ex Garcia) — che nei mesi scorsi è stata tra le dighe che hanno tratto maggior beneficio dalle precipitazioni. La stessa Regione Siciliana aveva segnalato nel maggio 2025 che proprio questo invaso era tra quelli che avevano registrato un apporto particolarmente significativo di nuova acqua. Anche la Garcia, però, risulta ancora in esercizio sperimentale, segno che il miglioramento dei livelli non coincide automaticamente con la piena efficienza del sistema.

Il vero problema non è solo la pioggia

Il dato che emerge con più forza è che il problema dell’acqua in Sicilia — e nel trapanese in particolare — non può più essere letto soltanto in chiave climatica. Le piogge aiutano, certo, ma non bastano se una parte degli invasi resta sottoposta a limiti, collaudi incompleti o condizioni tecniche che ne riducono la capacità. L’Autorità di bacino della Regione Siciliana ha infatti più volte richiamato la necessità di rendere le dighe pienamente efficienti, intervenendo su limitazioni, piani di gestione e fenomeni di interrimento, cioè l’accumulo di sedimenti che riduce la capacità utile dei bacini.

Una partita decisiva per il 2026

Per il trapanese, il 2026 sarà dunque un anno decisivo. Perché se è vero che i livelli di alcuni invasi sono migliorati, è altrettanto vero che il territorio ha bisogno di passare dall’emergenza alla programmazione strutturale. Le dighe trapanesi e siciliane restano il termometro di un’isola che continua a fare i conti con una risorsa preziosa ma ancora troppo spesso mal gestita: l’acqua oggi c’è più di ieri, ma la vera sfida è riuscire finalmente a trattenerla, governarla e distribuirla bene.