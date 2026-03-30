Trapani Calcio, respinto il reclamo: confermati 5 punti di penalizzazione e multa

Nessuno sconto per il Trapani Calcio sul fronte della giustizia sportiva. La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha infatti respinto il reclamo presentato dal club granata, confermando integralmente la decisione del Tribunale Federale Nazionale dello scorso 9 marzo: 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e ammenda da 1.500 euro per violazioni di natura amministrativa. La società, che milita nel girone C di Serie C, era stata deferita il 3 gennaio scorso in seguito alla segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, organismo chiamato a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria dei club.

Non solo. La Corte ha anche respinto il reclamo della Procura Federale, che aveva contestato la congruità delle sanzioni inflitte dal Tribunale Federale Nazionale al Trapani e ai suoi dirigenti, ritenendole evidentemente non meritevoli di revisione. Sul tavolo c’era anche un altro tentativo da parte del club siciliano: quello di ottenere la revoca della penalizzazione di 8 punti in classifica inflitta nel maggio 2025, sempre dal Tribunale Federale, per ulteriori violazioni amministrative, e già confermata nel giugno successivo dalla Corte Federale d’Appello. Anche in questo caso, però, non è arrivata alcuna apertura: il ricorso del Trapani è stato infatti dichiarato inammissibile. Si tratta di un nuovo passaggio pesante sul piano sportivo e societario per il club granata, già alle prese con una situazione delicata sotto il profilo della classifica e della tenuta amministrativa.

Ma la vicenda giudiziaria non si chiude qui. Domani, infatti, è prevista la trattazione di un ulteriore deferimento davanti al Tribunale Federale Nazionale. Un procedimento che i giudici hanno ritenuto opportuno esaminare solo dopo la definizione dell’appello deciso oggi, con l’obiettivo di arrivare a una valutazione più organica e complessiva della posizione della società. Per il Trapani, dunque, si apre un’altra giornata cruciale, destinata a pesare non soltanto sul presente sportivo del club, ma anche sulle prospettive del suo immediato futuro.