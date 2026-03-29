Rifiuti a misura di cittadino, martedì 31 marzo un’iniziativa del Pd di Marsala

Il Circolo del Partito Democratico di Marsala organizza un incontro pubblico dal titolo “L’Ambiente al Centro: Proposte per una gestione dei rifiuti a misura di cittadino”, che si terrà il 31 marzo alle ore 18, presso la sede del circolo PD di Marsala, in Corso Gramsci 16.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto tra esperti, amministratori e cittadini sui temi della gestione dei rifiuti, della sostenibilità ambientale e delle buone pratiche da adottare a livello locale e regionale.

Ad aprire i lavori sarà la segretaria del circolo PD Marsala, Linda Licari.

L’incontro sarà moderato da Simona Pecorella, componente della segreteria del PD Marsala con delega all’Ambiente, esperta in tematiche ambientali e referente territoriale del consorzio Comieco.

Sono previsti gli interventi di: Manuela Leone, referente per la Sicilia di Zero Waste Italy ed esperta ambientale, che approfondirà il tema del Piano regionale dei rifiuti; Agostino Licari, già Assessore all’Ambiente, con un’analisi dei dati della raccolta differenziata nella città di Marsala; Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla e Presidente del Libero Consorzio di Siracusa, che illustrerà esempi concreti di buone pratiche amministrative; Tommaso Castronovo, Presidente di Legambiente Sicilia; Giovanni Di Girolamo, rappresentante ENEA – Dipartimento Sostenibilità e Circolarità; Dario Safina, Deputato PD all’Assemblea Regionale Siciliana; Andreana Patti, candidata sindaca di Marsala.

L’evento si propone di mettere al centro il ruolo del cittadino nella gestione dei rifiuti, promuovendo soluzioni sostenibili, partecipate e innovative per il territorio.