Comune Marsala: si anticipa al 30 marzo l’apertura pomeridiana del Giovedì Santo

Il rientro pomeridiano dei dipendenti del Comune di Marsala previsto per il prossimo 2 aprile coincide con la giornata in cui si svolge la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo. Tenuto conto che il Giovedì della Settimana Santa, notoriamente, si registra un notevole calo di afflusso dell’utenza presso gli uffici comunali, i competenti servizi sono stati rimodulati al fine di garantire comunque l’apertura pomeridiana in due giornate settimanali. A tal fine, con provvedimento sindacale è stato disposto che i dipendenti comunali anticiperanno a lunedì 30 marzo il rientro pomeridiano di Giovedì Santo (2 aprile). La prossima settimana, pertanto, il Comune di Marsala assicurerà l’apertura al pubblico sia di mattina (da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile) che nel pomeriggio (lunedì 30 e martedì 31 marzo), nei consueti orari.