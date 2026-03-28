Al Sollima di Marsala il concerto del pianista americano Bulychev-Okser

Al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala, domenica 29 marzo alle ore 18, un nuovo concerto, il quarto della XXVI Stagione Concertistica “Accademia Beethoven”. Il pianista americano Michael Bulychev-Okser si esibirà in un Recital Pianistico di altissimo spessore artistico. E’ ad oggi ritenuto uno dei più prestigiosi artisti contemporanei, definito dal New York Times “Intenso e brillante”, il BBC Magazine descrive il suo pianismo ” Eloquente ed elegante”. Si è esibito nelle sale più prestigiose al mondo, Carnegie Hall (New York), Kennedy Center (Usa), La Salle Playel (Parigi), Rachmaninov Center (Russia). Il suo concerto, dal titolo “XIX Secolo, un epoca di virtuosismo: 5 Giganti del Pianoforte – Beethoven, Liszt, Chopin, Busoni, Rachmaninoff”, affronterà alcuni tra i brani più celebri e virtuosistici della letteratura pianistica.