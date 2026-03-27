Trapani: in Prefettura torna la riunione su prevenzione e contrasto agli incendi boschivi 

Presso la Prefettura di Trapani, si è tenuto un incontro sulla prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi, di vegetazione e d’interfaccia, presieduto dalla Prefetta Daniela Lupo. Hanno partecipato alla riunione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala Dott. Fernando Asaro, il Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Trapani Dott. Stefano Luciani, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco Ing. Antonino Galfo, il Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Dott. Francesco Trapani, unitamente ai rappresentanti delle Forze dell’ordine, dell’Aeronautica Militare, dell’82°Centro SAR., delle Amministrazioni comunali, delle aree protette e delle infrastrutture.

La Prefetta, nell’introdurre gli interventi, ha evidenziato l’efficacia dell’attività di previsione, prevenzione e contrasto svolta da tutti gli enti coinvolti nella campagna AIB 2025, della sinergia delle autorità competenti, dell’implementazione dei sistemi di videosorveglianza, dell’attività di vigilanza e controllo del territorio e della tempestiva circolarità delle informazioni tra tutte le componenti. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco ha esposto i dati della mappatura, realizzata in collaborazione con l’Ispettorato Ripartimentale sulle attività svolte durante lo scorso anno 2025, evidenziando che la maggior parte degli interventi ha interessato le aree di vegetazione. In particolare, la superficie colpita dal fenomeno degli incendi nel 2025 ammonta al 6% corrispondente a 14.000 ettari, di cui 10.000 ettari ricadenti nel territorio di Custonaci e san Vito lo Capo (Comuni interessati da un vasto incendio nel mese di luglio).

Il Dirigente Generale del Corpo Forestale ha sottolineato il costante impegno del Corpo nell’attività di contrasto agli incendi, rappresentando la necessità di provvedere ad un costante monitoraggio del territorio ed alla manutenzione dei fondi agricoli, per evitare l’accumulo di materiale combustibile che alimenti incendi difficilmente controllabili, in particolare nelle giornate caratterizzate da forte vento. Il Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ha rappresentato che, per quest’anno, tutto il personale di circa 400 unità, sarà dispiegato con un incremento di 23 giornate lavorative, rispetto alle 151 e 101 previste. Inoltre, il sistema di videosorveglianza di cui dispone il Corpo forestale sarà implementato di un’ulteriore termocamera, rispetto alle due già in uso. Ulteriore mezzo di supporto nel contrasto del fenomeno degli incendi, è la predisposizione di pattuglie dotate di telecamere in grado di effettuare foto a 360° georeferenziate per documentare lo stato di manutenzione delle aree sensibili sul territorio.

I rappresentanti delle Procure di Trapani e Marsala hanno apprezzato l’efficacia del coordinamento e della sinergia istituzionale, evidenziando l’incremento dei procedimenti iscritti con individuazione e definizione delle responsabilità, grazie all’attività delle forze dell’ordine e alla prontezza di intervento. La Prefetta, in conclusione, ha sottolineato l’importanza degli strumenti amministrativi e, in particolare, dell’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco, auspicando sempre la massima collaborazione tra tutte le componenti del sistema di protezione civile, a tutela del patrimonio naturalistico del territorio e della pubblica incolumità.