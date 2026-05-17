Il sottosegretario agli Esteri è intervenuto a Marsala per sostenere la candidatura di Giulia Adamo. VIDEO

Il sottosegretario agli Affari Esteri, il siciliano Massimo Dell’Utri ha partecipato, domenica 17 maggio, all’incontro promosso dal partito di Noi Moderati a sostegno della candidata a sindaco di Marsala Giulia Adamo.

Era presente la coordinatrice provinciale del partito Maria Pia Castiglione. Naturalmente presente anche la candidata Giulia Adamo oltre che a diversi candidati a suo sostegno nelle varie liste, tra di essi anche consiglieri comunali uscenti.

La Adamo nel suo intervento ha ripercorso brevemente il percorso che l’ha portata alla candidatura, ha ricordato gli assessori che ha designato e che erano presenti nella sede di via Francesco Crispi dove si è svolto l’incontro.

Il sottosegretario Dell’Utri intervenendo ha poi “… ricordato che la sua presenza a Marsala è per dare la sua disponibilità non soltanto sua personale ma anche del governo del Paese perché la città lilibetana per la sua storia e per la sua attuale situazione necessità di un ulteriore sostegno all’interno di un progetto che vede il governo nazionale impegnato per le necessità e le esigenze siciliane“.