Lunedì a Saline Genna incontro di Fratelli d’Italia a sostegno di Giulia Adamo

Lunedì 18 maggio, alle ore 20:00, Fratelli d’Italia organizza un incontro politico a Saline Genna in sostegno della candidatura a sindaco di Giulia Adamo. All’iniziativa parteciperà l’onorevole Giovanni Donzelli, che interverrà alla serata insieme ad altri esponenti del partito.

Tra gli ospiti annunciati figurano il Sottosegretario al Ministero della Cultura, on. Cannella, parlamentari regionali e nazionali, dirigenti di partito, amministratori locali e rappresentanti istituzionali del territorio. L’appuntamento è pensato come momento di confronto sia sul piano politico sia su quello programmatico riguardante il futuro della città di Marsala.

Protagonisti dell’evento saranno anche i candidati della lista di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale di Marsala. Secondo il coordinamento del partito si tratta di «donne e uomini che hanno scelto di metterci la faccia, l’impegno e la passione» per costruire «una città più forte, autorevole e vicina ai cittadini».

L’incontro è aperto a simpatizzanti, iscritti e alla cittadinanza: il coordinamento ha invitato la comunità a partecipare per condividere idee, visione e proposte per il rilancio della città.