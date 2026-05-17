Torna a San Vito Lo Capo l’atteso Festival Internazionale degli Aquiloni

Il Festival Internazionale degli Aquiloni di San Vito Lo Capo torna dal 20 al 24 maggio 2026, dove aquilonisti provenienti da diverse parti d’Italia daranno vita a cinque giorni di spettacoli, sorrisi e condivisione, in un evento capace di unire generazioni, culture e linguaggi attraverso uno dei simboli più universali della libertà: l’aquilone. Tra le novità più attese di questa sedicesima edizione, la partecipazione per la prima volta degli aquilonisti Mauro Fratoni e Massimo Dall’Aglio, pronti a regalare al pubblico esibizioni spettacolari e creazioni capaci di incantare grandi e bambini. Ideatore della manifestazione è Ignazio Billera, anima e promotore di un evento che negli anni è diventato uno degli appuntamenti più amati della primavera siciliana. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Emporio Musica in collaborazione con Pubblicittà e il sostegno del Comune di San Vito Lo Capo, degli operatori turistici sanvitesi e degli sponsor che continuano a credere nella forza culturale, turistica e sociale dell’evento.

Sarà una festa per le famiglie, per i bambini, per gli appassionati e per tutti coloro che desiderano lasciarsi sorprendere dalla magia di centinaia di colori sospesi tra cielo e mare. Ma sarà anche un momento di riflessione, memoria e comunità, nel segno dei valori della pace, della solidarietà e della bellezza condivisa. L’apertura ufficiale si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 10.00 con la tradizionale parata inaugurale che partirà dal Palazzo Comunale di via Savoia: una grande sfilata accompagnata dalla Banda Musicale “Città di San Vito lo Capo”, dalle Majorettes e dagli studenti delle scuole di San Vito Lo Capo, Trapani, Erice e della provincia. Un corteo festoso che attraverserà il paese fino a raggiungere la spiaggia e il Campo Volo, dove il cielo inizierà a riempirsi di forme spettacolari, creature fantastiche e aquiloni danzanti.

Per tutta la durata del Festival, il programma proporrà esibizioni di aquilonisti, spettacoli, musica dal vivo, artisti di strada, animazione per bambini, fiabe itineranti, magia, giocoleria e momenti dedicati all’arte e alla creatività. Le piazze, le vie del centro e il lungomare diventeranno scenografie vive e pulsanti, capaci di coinvolgere residenti e visitatori in un’esperienza immersiva e autentica. Grande spazio sarà dedicato ai più piccoli con il villaggio “Children Flying Kites”, laboratori creativi, mascotte, gonfiabili e spettacoli pensati per regalare sorrisi e stupore. Particolarmente intenso sarà il momento previsto sabato 23 maggio alle ore 17.58, in occasione del 34° anniversario della Strage di Capaci. Sul Campo Volo si terrà una cerimonia commemorativa con il lancio di aquiloni bianchi e letture dedicate a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un momento di raccoglimento e memoria collettiva, in cui il volo degli aquiloni diventerà simbolo di speranza, legalità e futuro.

Tra gli appuntamenti più suggestivi anche “La magia degli Aquiloni in notturna”, in programma sabato sera sulla spiaggia: uno spettacolo di luci, musica e coreografie luminose che illuminerà il mare di San Vito Lo Capo in un’atmosfera sospesa tra sogno e meraviglia. Il Festival si concluderà domenica 24 maggio con il saluto finale delle autorità e degli organizzatori. Tutte le info e il programma completo sono consultabili sul sito: festivalaquiloni.it