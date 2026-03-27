Ex Sicilvetro e porto Marsala: troppe ombre, l’opposizione accusa il sindaco di non rispondere. VIDEO

In Consiglio comunale, l’esponente di opposizione Daniele Nuccio, subentrato in Consiglio dopo le dimissioni di Nicola Fici, ha sollevato un tema caldo nelle ultime settimane per il territorio marsalese e non solo: il rischio chiusura della produzione dell’azienda ex Sicilvetro, al momento O-I. “Non mi pare che il sindaco Massimo Grillo sia avvezzo a rispondere. Però nei giorni scorsi al Comune si è s volto un incontro tra le parti, l’azienda, i sindacati e Sicindustria, ma non ne è stata data comunicazione al Consiglio comunale. Ricordo che sono a rischio 100 famiglie che vi lavorano. Dopo che l’Ars ha tenuto un incontro sulla questione, chiedendo al sindaco se era a conoscenza del Piano industriale dell’O-I, ma non ho avuto risposta”.

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Lo scorso 25 marzo inoltre, la prima parte della seduta del Consiglio comunale di Marsala è stata caratterizzata dalla discussione sulla “situazione porto”, sia con riguardo ai danni del ciclone Harry che per l’iter della nuova progettualità. Lo stesso Nuccio ha sollevato la vicenda: “Da un lato l’Amministrazione parla di un iter avviato, dall’altro ci dicono che non c’è niente. Sappiamo di un incontro del Comune con l’assessore regionale Aricò. Presidente Sturiano, ci dica a che punto è la situazione. Il Porto è in condizioni precarie, anche dopo il crollo della torre faro”. Sul punto sono pure intervenuti i consiglieri comunali Flavio Coppola e Leo Orlando, nonché il vicesindaco Giacomo Tumbarello, tutti sottolineando che il confronto istituzionale sull’iter progettuale del porto non può prescindere dalla presenza del sindaco.