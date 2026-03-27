Scacchi: marsalesi al Cis 2026, salvezza in B e promozione in C

L’ASD Lilybetana Scacchi protagonista al concentramento regionale siciliano del Campionato Italiano a Squadre, disputato a Scoglitti (RG) presso l’Athena Resort, che ha visto la partecipazione record di 109 squadre tra Serie A2, B, C e Promozione. Ben 8 le formazioni schierate dalla società lilybetana. In evidenza la squadra di Serie B, capace di conquistare una preziosa salvezza grazie alla vittoria all’ultimo turno e all’8° posto finale, con prestazioni di rilievo da parte di Federica Montalto e Nicolò Licari.

In Serie C, le due compagini chiudono al 25° e 26° posto su 35 squadre, risultando le prime tra le retrocesse e mantenendo concrete possibilità di ripescaggio per la prossima stagione. Ottimi segnali dalla Promozione, dove la Lilybetana Scolastica conquista la promozione in Serie C grazie all’8° posto finale, trascinata dal percorso netto di Antonino Meo (5 su 5). Più indietro le altre squadre, impegnate comunque in un’importante esperienza di crescita. Da sottolineare l’ottima organizzazione a cura dell’ASD Matti per gli Scacchi e la direzione arbitrale guidata dal marsalese Domenico Buffa. Presente alla manifestazione anche il Presidente del Comitato Scacchistico Siciliano, Giuseppe Cerami, presidente dell’ASD Lilybetana Scacchi.