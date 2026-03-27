Piano Strategico per il trapanese, una società fornirà supporto specialistico

Il Piano Strategico per lo sviluppo del territorio trapanese compie un nuovo passo in avanti. Dopo il confronto avviato con sindacati, organizzazioni di categoria e rappresentanze datoriali, il Libero Consorzio Comunale di Trapani entra ora in una fase operativa, affidandosi anche al supporto di una società specializzata per la definizione del progetto. Ad annunciarlo è il presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, che sottolinea come il Piano rappresenti una delle priorità centrali dell’azione amministrativa dell’Ente. “Dopo una prima fase di ascolto e confronto con le forze sociali ed economiche del territorio, abbiamo ritenuto necessario dotarci di uno strumento tecnico e operativo capace di accompagnare il percorso di programmazione strategica”, afferma Quinci.

L’incarico è stato affidato, con procedura diretta, alla KPMG Advisory Spa, per un importo complessivo di 158.600 euro Iva compresa. La società fornirà supporto specialistico nella costruzione del Piano Strategico, che punta a individuare priorità, interventi e linee di sviluppo per il futuro della provincia. “Non si tratta di una delega in bianco – precisa Quinci – ma di una scelta funzionale a dare struttura, metodo e sostenibilità finanziaria a un lavoro che dovrà nascere dal basso, dai territori e dai loro bisogni reali”. Secondo il presidente, il cuore del Piano dovrà infatti essere alimentato dal contributo diretto delle comunità locali, delle istituzioni, delle categorie produttive e di tutte le articolazioni sociali del Trapanese.

“Il territorio dovrà consegnare idee, proposte, visioni e programmi. Questo sarà il patrimonio progettuale da mettere a disposizione della società incaricata. La strategia di crescita non verrà calata dall’alto, ma sarà il risultato dei percorsi indicati dai nostri territori”, aggiunge. Quinci evidenzia come i recenti incontri promossi dal Libero Consorzio abbiano fatto emergere una consapevolezza diffusa: la necessità di superare la stagione delle sole enunciazioni e passare finalmente alla concretezza. “Abbiamo registrato un’ampia convergenza sulla necessità di andare oltre le dichiarazioni d’intenti. Oggi il contesto internazionale, le crisi economiche e sociali e le tante emergenze che attraversano i nostri territori ci impongono un cambio di passo”, dice. Per il presidente, il momento attuale richiede anche una nuova assunzione di responsabilità da parte della classe dirigente locale.

“Abbiamo pensato a lungo, forse anche troppo. Ora abbiamo il dovere di sentirci classe dirigente e di dare risposte vere alle nostre comunità”, sottolinea Quinci. Il Libero Consorzio, nelle intenzioni del suo presidente, punta dunque a diventare il luogo istituzionale capace di tenere insieme visione, coordinamento e progettazione. “Il Piano Strategico sarà una sfida collettiva. Il Libero Consorzio è pronto a essere punto di riferimento, base logistica e contenitore di scelte, senza primogeniture e senza egemonie”, conclude Quinci. “Lavoriamo per consegnare alle nuove generazioni un territorio che abbia il coraggio di accettare la sfida del cambiamento”.