Nuova Pallacanestro Marsala pronta per la rivincita contro Scicli Meerkat nell’8ª giornata di Poule Salvezza Serie C

La Nuova Pallacanestro Marsala si appresta ad affrontare un match cruciale domenica 29 marzo alle ore 18:00 al PalaMedipower, contro il Basket Scicli Meerkat, formazione strutturata e molto esperta nella Poule Salvezza del campionato Serie C 2025-26. Questa partita rappresenta un’opportunità decisiva per i lilibetani di cambiare marcia nel finale di stagione e affrontare i playout con uno spirito rinnovato e maggiore fiducia.

La NPM deve partire subito forte, senza concedere spazi agli avversari per imporre il loro gioco e gestire il ritmo della gara, come dimostrato nelle recenti sfide equilibrate contro questa stessa squadra. Dopo il lavoro intenso in allenamento successivo all’impegno con Siracusa, il gruppo è carico e determinato: i ragazzi faranno di tutto per strappare un successo fondamentale davanti al pubblico di casa.

Tutti i tifosi sono invitati a colorare il PalaMedipower per spingere la NPM verso una vittoria che potrebbe rivelarsi decisiva per la salvezza.