Mazara del Vallo: il sindaco Quinci azzera la Giunta

Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha deciso di azzerare la Giunta. Dopo le polemiche con Fratelli d’Italia e i malumori interni, arriva la decisione già comunicata agli assessori. Nella determina si afferma che tutte le deleghe assessoriali passeranno temporaneamente al primo cittadino in attesa della nomina della nuova Giunta. La Giunta municipale nominata a seguito della rielezione del sindaco Quinci con determinazione sindacale n. 79 del 18 giugno 2024 e integrata con determinazione n. 88 del 27 giugno 2024 aveva registrato una variazione delle deleghe con determina sindacale n. 227 del 24 novembre 2025 ed era fino ad oggi formata da Vito Torrente, Germana Abbagnato, Vito Bilardello, Gasparino Giacalone, Isidonia Giacalone, Giacomo Paolo Caruso, Gianfranco Casale. Rumors però, vogliono che alcuni vengano confermati. Ma Torrente e Caruso potrebbero lasciare la Giunta.