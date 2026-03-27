Idroscalo e Aviorimesse Nervi protagonisti a Marsala delle Giornate FAI di Primavera 2026

Anche la 34° edizione delle Giornate FAI di Primavera si conferma come uno degli appuntamenti culturali più partecipati d’Italia, una straordinaria mobilitazione nazionale che ha coinvolto oltre mezzo milione di visitatori curiosi di scoprire luoghi poco conosciuti, difficilmente accessibili o eccezionalmente visitabili. Le Giornate di Primavera rappresentano una concreta possibilità di avvicinare le persone ai Beni Culturali, un momento davvero unico e speciale per conoscere il ricco patrimonio d’arte e natura della Nazione. A Marsala numerosi visitatori, accogliendo l’invito del FAI, hanno avuto l’opportunità straordinaria di visitare l’Idroscalo e le Aviorimesse progettate dall’ingegnere Pier Luigi Nervi, rilevante esempio di archeologia industriale del Novecento e significativa testimonianza delle infrastrutture aeronautiche tra la fine degli anni trenta e i primi anni quaranta.

“Sono state due giornate intense ed emozionanti per l’alto numero di partecipanti, ma soprattutto per la sorpresa e l’entusiasmo dei visitatori che hanno riscoperto un sito di grande impatto naturalistico e architettonico dove la storia dell’aviazione si lega al fascino di uno dei paesaggi più suggestivi del nostro territorio – afferma la presidente del Fai Marsala De Vita -. Grazie alle Istituzioni e alle Amministrazioni che hanno sostenuto e reso possibile la manifestazione: lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, il Comandante del 37° Stormo dell’Aeronautica Militare Col. Daniele Mastroberti, il Sindaco del Comune di Marsala On. Massimo Grillo, la Dirigente del Liceo Statale Pascasino – Giovanni XXIII Prof. Anna Maria Angileri, il Comandante della Polizia Municipale Dott. Giuseppe D’Alessandro, l’ Ing. Alessandro Putaggio, i docenti Roberto Galifi, Nicolò Pipitone e Giacomo Lamia, il Col. Luigi Di Paola, l’Associazione Arma Aeronautica, la Protezione Civile e la Dott.ssa Flavia Sammartano. Un ringraziamento speciale va alle volontarie e volontari del Gruppo FAI di Marsala e agli Studenti Apprendisti Ciceroni del Liceo Statale Pascasino – Giovanni XXIII che hanno avuto la possibilità di vivere e raccontare da protagonisti il territorio”.