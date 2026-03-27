Al Cinema Golden di Marsala il film “Cena di Classe”

Al Cinema Golden di Marsala una nuova proiezione con il film “Cena di Classe” con la regia di Roberto Lipari e un ricco cast: Beatrice Arnera, Herbert Ballerina, Ninni Bruschetta, Francesco Mandelli, Andrea Pisani, Giulia Vecchio, Annandrea Vitrano. Diciassette anni dopo il diploma, un gruppo di ex compagni di liceo si ritrova per il funerale di un compagno: da lì, una cena carica di nostalgia si trasforma in una lunga notte di eccessi, segreti e confessioni, costringendo tutti a fare i conti con il passato, con le proprie scelte e con ciò che sono diventati. Questi gli orari di proiezione: 17.30, 19.30, 21.30.