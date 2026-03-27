Al Cine Don Bosco di Marsala “Hamnet – Nel nome del figlio”￼

Al Cine Teatro Don Bosco di Marsala la proiezione di “Hamnet – Nel nome del figlio” con Jessie Buckley e Paul Mescal. Ambientato nell’Inghilterra del ‘500, il film racconta uno degli episodi più tragici della vita di William Shakespeare: la perdita del figlio Hamnet, morto a soli 11 anni. Un dolore profondo che segnerà per sempre la sua vita e che diventerà l’ispirazione per una delle opere più celebri della storia: “Amleto”. Ma questa è soprattutto la storia di Agnes, sua moglie, una donna intensa e viscerale. La proiezione si terrà alle ore 17 e 19.