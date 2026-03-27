Campobello, presentato il progetto civico-progressista della candidata sindaca Gioacchina Catanzaro

Gioacchina Catanzaro ha aperto questa mattina la conferenza stampa tenutasi presso il club “Non solo Vip” in piazza Eremita, segnando ufficialmente l’avvio del suo percorso come candidata sindaca di Campobello di Mazara. “Ho deciso di scendere in campo per mettere la mia competenza al servizio dei cittadini, perché credo che la comunità debba tornare protagonista del proprio futuro” le prime parole di Catanzaro. Un intervento ampio e partecipato, quello della candidata, che ha tracciato con chiarezza la visione di una città da ricostruire partendo dal coinvolgimento attivo dei cittadini. “Il Comune deve tornare ad essere la casa di tutti – ha proseguito – un luogo aperto, accessibile, dove ogni cittadino possa sentirsi parte di un progetto condiviso. Non si tratta solo di amministrare, ma di restituire fiducia, risvegliare coscienze e offrire prospettive concrete, soprattutto a chi è stato costretto a lasciare questo territorio ma sogna di tornarvi”.

Nel suo discorso, Catanzaro ha insistito sulla necessità di valorizzare le potenzialità di Campobello, indicando come priorità una qualità della vita più alta e una visione amministrativa capace di generare speranza reale: “Questo paese merita un futuro diverso, e noi abbiamo il dovere di costruirlo insieme, con serietà, competenza e passione”. La candidatura di Gioacchina Catanzaro è sostenuta da un ampio fronte civico-progressista che comprende Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e il movimento ControCorrente di Ismaele La Vardera, oltre a diverse realtà civiche del territorio, unite dalla volontà di costruire un’alternativa credibile e innovativa per il governo della città. Accanto alla candidata, i rappresentanti delle forze politiche e civiche che sostengono il progetto hanno ribadito con convinzione la solidità e l’ambizione di questa proposta. La deputata regionale del Movimento Cinque Stelle, Cristina Ciminnisi, ha sottolineato il valore della scelta compiuta: “Abbiamo deciso di sostenere Gioacchina Catanzaro perché rappresenta un’autentica alternativa per Campobello. È una candidatura che nasce dal territorio e che il Movimento accompagnerà non solo durante la campagna elettorale, ma anche dopo se i campobellesi sceglieranno di darle fiducia. Siamo convinti che Gioacchina possa essere la donna giusta per guidare questo cambiamento”.

Sulla stessa linea l’intervento del deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, che ha evidenziato il carattere coraggioso e innovativo del progetto politico: “Abbiamo scelto di uscire dalle logiche consolidate per intraprendere un percorso nuovo, aperto e ambizioso. Gioacchina Catanzaro è una figura che unisce competenza e sensibilità sociale: viene dal mondo del lavoro e del sindacato, conosce i diritti e le dinamiche del territorio, e possiede una preparazione solida anche sul piano della pianificazione urbanistica. È il profilo giusto per rappresentare una discontinuità vera rispetto al passato e restituire dignità e diritti ai cittadini”.