Asp Trapani: nasco le EMI, Equipe a sostegno dei giovani inseriti in contesti criminali ￼

Pubblicata la delibera del Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani che prevede l’istituzione dell’EMI, ovvero di un’Equipe multidisciplinare integrata (prevista dalla L. Reg. n. 24 del 5 Giugno 2025) in merito agli “Interventi di sostegno e protezione sociale in favore di soggetti inseriti in contesti di criminalità affinché siano liberi di scegliere”. Il Dipartimento Salute Mentale dell’ASP coordinerà, secondo le linee regionali, protocolli d’intesa in cui saranno coinvolti Prefettura, Servizi sociali degli Enti locali, Uffici Servizi sociali per minorenni, Forze dell’Ordine e Ufficio Scolastico Regionale per l’istituzione delle Equipe multi disciplinari integrate, al fine di affrontare la specificità del disagio giovanile nella dimensione antropo-culturale ed intra-familiare di appartenenza e prevenire che i giovani fragili possano cadere nella rete della criminalità.

L’obiettivo delle EMI sarà infatti quello di fornire interventi di assistenza, sostegno e tutela a favore di minori, giovani adulti e nuclei familiari in condizioni di pericolo, inseriti in contesti culturali criminali e mafiosi. Le EMI saranno i referenti qualificati degli Uffici Giudiziari competenti. I professionisti coinvolti appartengono non solo al Dipartimento Salute Mentale, ma anche agli enti interessati secondo la L.R. 24/2025, come neuropsichiatri infantili, psicologi, assistenti sociali, nonché eventuali esperti in psicoterapia, sociologia, criminologia, e mediazione culturale.