Sicilia, un milione di euro per attrezzature destinate ad alunni con disabilità

La Regione Siciliana rafforza il proprio impegno a favore dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio destinando un contributo straordinario di un milione di euro alle scuole statali dell’Isola per l’acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta educativa rivolta agli alunni con disabilità. L’intervento, finanziato con risorse previste dalla legge di Stabilità 2026-2028 e previsto in un decreto del dipartimento regionale dell’Istruzione, punta a promuovere le pari opportunità, l’innovazione didattica e a rispondere in modo efficace ai bisogni formativi individuali degli studenti.

Il provvedimento, infatti, consentirà alle scuole di acquistare dispositivi tecnologici per la lettura Braille, stampanti per la produzione di materiali didattici in rilievo, lenti e sistemi di ingrandimento per ipovedenti, software e strumenti per l’apprendimento personalizzato (come Smile and Learn) e per la comunicazione aumentativa e alternativa. E ancora, materiali didattici inclusivi, tra cui libri speciali e strumenti per stimolare l’ascolto e la partecipazione e altri dispositivi utili a favorire la partecipazione attiva e il successo formativo delle studentesse e degli studenti con disabilità.

«Questo intervento – dice l’assessore all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano – conferma l’attenzione del governo Schifani per una scuola sempre più inclusiva, accessibile e capace di valorizzare il potenziale di ogni studente, anche attraverso ambienti di apprendimento innovativi. Dopo aver riammodernato la stamperia Braille di Catania e sottoscritto accordi con l’Usr e Uici per l’inclusione degli alunni ipovedenti, compiamo un ulteriore passo avanti, continuiamo a investire risorse per migliorare le nostre scuole, dotandole di strumenti, tecnologie e apparecchiature utili ad agevolare l’apprendimento, migliorare la qualità dell’offerta formativa e sostenere l’inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità».

Possono accedere al contributo le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado con sede in Sicilia che accolgono studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 30 aprile tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, secondo le modalità indicate nelle linee guida pubblicate dal dipartimento. Le risorse saranno assegnate fino a esaurimento dei fondi disponibili, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze e in proporzione al numero di studenti con disabilità dichiarati dalle scuole.

Il decreto è disponibile sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.