Misiliscemi: a Bagli Narranti la scrittrice Maria Teresa Coraci

Si svolgerà venerdì 27 marzo, alle ore 18, il secondo incontro della rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, giunta quest’anno alla quarta edizione e organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” con il patrocinio del Comune e della Pro Loco Misiliscemi APS. Ospite dell’incontro, che si svolgerà a Pietretagliate, nei locali del Baglio Elena, sarà Maria Teresa Coraci, attrice, autrice e scrittrice – che concentra la sua ricerca su filosofia, scrittura femminile migrante, condizione femminile e disagio mentale, e drammaturgia femminile contemporanea – e che presenterà il suo libro dal titolo “Venivamo da un sogno”, Navarra Edizioni.

Il testo raccoglie dieci storie di donne in un percorso nel tempo e nello spazio, dall’antichità classica ai giorni nostri, tra l’epica e l’attualità politica: Maria Teresa Coraci rievoca le loro storie e le loro figure, come capaci di riprendere corpo e voce e sussurrarci il loro anelito di libertà, la loro autodeterminazione, per la quale hanno pagato un prezzo altissimo. Interverrà l’attore e regista Enrico Stassi. A introdurre l’incontro sarà Antonella Scaduto, presidente della Pro Loco Misiliscemi APS. L’autrice dialogherà con la giornalista Jana Cardinale. Francesco De Filippi curerà, come per l’intera rassegna, la rubrica “La domanda di Francesco”. Concluderanno il sindaco, Salvatore Tallarita e l’assessora alla Cultura, Barbara Mineo.La rassegna “Bagli Narranti” fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.