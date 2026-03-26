Il centrosinistra campobellese ha la sua candidata sindaca: Gioacchina Catanzaro

Il centrosinistra di Campobello di Mazara ha trovato la sua candidata a sindaco: è stato ufficialmente raggiunto infatti l’accordo politico e civico attorno alla figura di Gioacchina Catanzaro, espressione di un ampio fronte che riunisce Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, ControCorrente e tutte le realtà alternative che intendono contribuire alla costruzione di un nuovo governo cittadino. Una convergenza significativa, che nasce dalla volontà comune di dare alla città una guida capace di interpretare i bisogni reali della comunità, ponendo al centro valori come la trasparenza amministrativa, la partecipazione e una netta discontinuità rispetto al passato.

Gioacchina Catanzaro, cancelliere esperto presso il Tribunale di Marsala, porta con sé una solida esperienza professionale e un forte impegno nel campo sindacale. Geometra abilitata, ha lavorato per anni nel comune campobellese. Attivamente coinvolta nelle dinamiche del lavoro pubblico, è componente della segreteria provinciale della UilFp Trapani. Un percorso che testimonia competenza, dedizione e una profonda conoscenza delle problematiche sociali e amministrative del territorio. “La mia vita ruota attorno al lavoro e all’attività sindacale – sottolinea Catanzaro – esperienze che mi hanno insegnato il valore dell’ascolto, della responsabilità e dell’impegno concreto per la collettività”.

La presentazione ufficiale della candidatura e della lista che la sosterrà si terrà venerdì mattina 27 marzo alle ore 10.30, presso il club “Solo Vip” in piazza Eremita, 5 a Campobello di Mazara nel corso di una conferenza stampa alla presenza dei rappresentanti delle forze politiche e civiche che hanno aderito al progetto. All’incontro interverranno inoltre la deputata regionale del Movimento Cinque Stelle Cristina Ciminnisi, il deputato all’Ars Dario Safina del Partito Democratico insieme ai coordinatori politici locali Francesca Di Natale per il Movimento Cinque Stelle, Baldo Stallone per Il Pd, e Vladimiro Puccio per il movimento ControCorrente di Ismaele La Vardera. Un appuntamento che segna l’avvio di un percorso condiviso, con l’obiettivo di restituire a Campobello di Mazara una guida autorevole, inclusiva e orientata al cambiamento.