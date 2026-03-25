Misure di Sicurezza per le festività pasquali, come si attrezza il Comitato Provinciale

In vista delle cerimonie religiose organizzate in molti centri del trapanese in occasione della Settimana Santa che, tradizionalmente, comportano un notevole afflusso di persone, sono state individuate le misure di Safety e Security, da meglio definire in sede di apposito tavolo tecnico che si svolgerà presso la Questura, previo sopralluogo congiunto. La Prefetta Daniela Lupo ha presieduto riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile Regionale, dei Vigili del Fuoco, dell’ASP e dell’Amministrazione Comunale del capoluogo provinciale, finalizzata a condividere adeguati servizi di controllo in occasione delle prossime festività pasquali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla storica Processione dei Misteri di Trapani – che ha inizio nella giornata del Venerdì Santo e prosegue per 24 ore – e sono state condivise le misure atte a gestire l’imponente afflusso di fedeli e turisti, anche con la partecipazione degli organizzatori. La Prefetta, al fine di garantire la sicurezza della comunità e di evitare turbative al sereno godimento della manifestazione, ha invitato l’amministrazione comunale del capoluogo a rafforzare, in via preventiva, i controlli amministrativi, raccomandando altresì di procedere tempestivamente a diffondere ogni utile notizia in merito allo svolgimento dell’evento e ai servizi offerti dal Comune in occasione della processione. La dottoressa Lupo ha, altresì, invitato i vertici delle Forze dell’Ordine a predisporre servizi preventivi di controllo del territorio, prestando attenzione alle manifestazioni religiose in programma nel territorio provinciale e ai relativi itinerari, per assicurarne il regolare e ordinato svolgimento. È stato assicurato il massimo impegno delle Forze di Polizia per rispondere alle esigenze di sicurezza della collettività e il sereno svolgimento delle manifestazioni religiose.