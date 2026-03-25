Premiati al Ministero dell’Ambiente militari della Capitaneria di porto di Trapani

Presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a Roma, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna delle “Benemerenze e della Medaglia al Merito dell’Ambiente” che ha visto premiati alcuni militari della Capitaneria di porto di Trapani per l’impegno nell’ambito della tutela ambientale. Ai militari della Capitaneria di porto sono state conferite cinque onorificenze, a testimonianza dello straordinario lavoro di vigilanza e tutela del territorio svolto negli ultimi tre anni nel contrasto ai reati ambientali e nella tutela del delta del fiume Lenzi Baiata e della Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco. Il prestigioso premio, un importante riconoscimento anche per il territorio di Trapani, è stato conferito per le complesse attività investigative portate a termine dai militari della Capitaneria di porto, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trapani.

L’azione incisiva ha permesso di accertare una vasta gamma di reati contro l’ambiente dalla gestione illecita di rifiuti all’inquinamento ambientale fino alla falsificazione di formulari e alla truffa aggravata portando, complessivamente, all’arresto di 11 persone colte in flagranza di reato per combustione illecita di rifiuti. Un’azione incisiva e tempestiva che ha consentito di evitare ulteriori danni all’ecosistema, in particolare in un’area di grande valore naturalistico come quella della Riserva Naturale Orientata Saline di Trapani e Paceco garantendo la salvaguardia di un habitat di inestimabile valore naturalistico e preservando il territorio dalla dispersione di reflui speciali pericolosi. Un riconoscimento che conferma il ruolo centrale della Capitaneria di Porto di Trapani come presidio di legalità contro i crimini ambientali, a difesa della salute dei cittadini e della bellezza del patrimonio paesaggistico siciliano.