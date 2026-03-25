Pesca, graduatoria definitiva del bando investimenti per migliorare i pescherecci siciliani

Approvata e pubblicata la graduatoria definitiva relativa al bando “Investimenti per migliorare l’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici” per incentivare la sostituzione o l’ammodernamento dei motori dei pescherecci. Sono 36 i progetti degli operatori della pesca ammessi al finanziamento, che riceveranno il contributo concesso per la sostituzione di un vecchio motore con un motore avente consumi ed emissioni notevolmente migliori.

«Il governo è al fianco dei pescatori con sostegni concreti – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino – Attraverso la sostituzione o l’ammodernamento dei motori dei pescherecci portiamo avanti una importante iniziativa per la sostenibilità ambientale, proseguendo contemporaneamente nel percorso in favore delle marinerie dell’Isola». L’intervento rientra nel programma nazionale Feampa 2021/2027 e si inserisce pienamente nella filosofia che lo caratterizza: sostenere gli operatori del settore, favorendo la competitività e il miglioramento dell’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici. È possibile consultare la graduatoria definitiva al seguente link.