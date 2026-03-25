Marsala: alla Posta Centrale inaugurato uno Spazio di lavoro per aziende e professionisti

È stato presentato questa mattina a Marsala il Co-Working di Poste Italiane “Spazi per l’Italia” di via Giuseppe Garibaldi, un’area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Alla presenza degli assessori Tiziana Laudicina e Manlio Canova, di una rappresentanza di cittadini, imprenditori, associazioni di categoria e imprese locali, la referente commerciale “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane, Roberta Sacchetti, ha illustrato il nuovo spazio selezionato nell’ambito Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che mira a creare la più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi. L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. L’iniziativa, che fornisce alle comunità servizi sempre più innovativi, rappresenta un’importante opportunità per i cittadini e si traduce in un volano di crescita economica per tutto il territorio a beneficio della collettività.

Il nuovo spazio, situato al primo piano del palazzo che ospita l’ufficio postale di via Giuseppe Garibaldi, dispone di due uffici da sei postazioni, altri cinque per quattro persone e ulteriori due uffici privati con due postazioni. È disponibile, inoltre, un open space da quattro posti dotato di tv video per proiezioni. L’area dispone di un’accogliente area break e dispone di un vano per la prossima attivazione di un ascensore al fine di agevolare l’accesso al piano. “Con “Spazi per l’Italia” la sede di via Giuseppe Garibaldi diventa un punto di riferimento per tutti i cittadini e l’imprenditoria locale. “Spazi per l’Italia” offre condizioni vantaggiose, flessibili e personalizzate: una scelta giusta e funzionale in cui è possibile avere la propria autonomia interagendo con altre persone” – ha dichiarato la referente commerciale “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane Roberta Sacchetti. “Spazi per l’Italia” è una rete di 250 immobili su tutto il territorio nazionale – distribuiti in 100 capoluoghi di provincia, 80 centri medi e 70 piccoli centri – costituita da uffici privati, open space, aree di informal meeting, sale riunioni e aule da dedicare ad attività di coworking e formazione. L’iniziativa include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet wi-fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. Un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it.