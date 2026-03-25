Debiti per circa 800 mila euro, il Tribunale di Trapani apre alla liquidazione controllata per un padre divorziato

Un debito da quasi 800 mila euro non sarà più una condanna senza fine. Il Tribunale di Trapani ha infatti accolto l’istanza presentata dai professionisti di Legge3.it per conto di Salvatore, padre di famiglia finito sotto il peso di una esposizione debitoria complessiva pari a 789.901,35 euro. Una vicenda che racconta una fragilità sempre più diffusa: quella di chi, dopo una separazione, si ritrova a sostenere per anni un assegno di mantenimento, mentre nel frattempo prova a ricostruire una nuova vita familiare, con figli da crescere, una casa da mantenere e spese che continuano ad aumentare. Nel caso di Salvatore, al peso degli obblighi familiari si sono sommati anche imposte e contributi previdenziali accumulati nel tempo, fino a rendere impossibile ogni tentativo di rientro, nonostante rateizzazioni e sforzi per restare in regola.

Davanti a una situazione ormai fuori controllo, Salvatore si è rivolto ai legali, accedendo così agli strumenti previsti dalla normativa sul sovraindebitamento. Il giudice ha quindi disposto l’apertura della procedura di liquidazione controllata, che consentirà di gestire in modo ordinato il debito, evitando pignoramenti e azioni esecutive disordinate. Il provvedimento prevede che il debitore metta a disposizione il proprio patrimonio e una quota mensile del reddito per tre anni, determinata però in misura sostenibile, così da garantire prima di tutto il mantenimento proprio e della famiglia. Al termine del triennio, come previsto dalla legge, Salvatore potrà ottenere la totale esdebitazione, cioè la cancellazione della parte residua dei debiti non saldati. In sostanza, pagherà solo ciò che è realmente in grado di sostenere, potendo finalmente chiudere una pagina drammatica della propria vita e guardare al futuro con maggiore serenità.