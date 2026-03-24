Referendum, Rifondazione Comunista Marsala: “Vince il popolo, difesa la Costituzione” ￼

Il Circolo “Enrico Berlinguer” di Rifondazione Comunista di Marsala commenta con soddisfazione l’esito del referendum, parlando di una “vittoria del popolo”. In una nota, il circolo sottolinea come “il popolo italiano si è espresso, ha difeso la Costituzione, ha detto no al suo stravolgimento e sì alla sua piena attuazione”. Secondo Rifondazione, il risultato rappresenta un segnale chiaro: “Speriamo che questo referendum possa diventare la pietra tombale di ogni tentativo antidemocratico di alterare gli equilibri costituzionali”. Il circolo rivendica il lavoro svolto sul territorio insieme al comitato per il No: “A Marsala lo abbiamo fatto mettendoci la faccia, con i nostri volti e le nostre voci, anche subendo critiche e irriverenze. Ma lo abbiamo fatto perché credevamo fermamente in ciò che stavamo facendo”.

Particolare soddisfazione per il dato locale: “Abbiamo creduto e abbiamo visto accadere un risultato storico: a Marsala il No vince con il 60%”. Infine, il ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla campagna: “Dai volantinaggi nei mercatini agli incontri pubblici, fino agli elettori che non sono caduti nella trappola. Hanno scelto di dare fiducia ai padri e alle madri costituenti e ai partigiani che hanno donato la democrazia. Viva l’Italia”.