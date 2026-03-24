Referendum giustizia, vince il No: esultano le opposizioni, amarezza nel fronte del Sì

Il risultato del referendum costituzionale sulla giustizia consegna una vittoria netta al fronte del No, sia a livello nazionale che in Sicilia. Un esito che ha acceso il dibattito politico, dividendo profondamente le reazioni tra soddisfazione e delusione. A livello nazionale, il No ha ottenuto il 53,74% dei consensi, pari a oltre 14 milioni di voti. In Sicilia il dato è stato ancora più marcato, con percentuali che in molti territori hanno superato il 58%, confermando una netta bocciatura della riforma.

Il fronte del No: “Difesa della Costituzione”

Grande soddisfazione è stata espressa dai comitati e dalle forze politiche che si sono opposte alla riforma. Il Comitato marsalese per il No ha parlato di una “valanga di voti” che ha respinto il tentativo di modificare la Costituzione, rivendicando il ruolo determinante dei cittadini e delle iniziative territoriali. Sulla stessa linea la segreteria provinciale del Partito Democratico di Trapani, che ha sottolineato come il risultato rappresenti una scelta consapevole a difesa dei principi costituzionali, in particolare dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. La segretaria Valeria Battaglia ha evidenziato anche l’ampia partecipazione al voto, interpretata come un segnale di maturità democratica. Dal Movimento 5 Stelle arriva una lettura ancora più netta. La deputata regionale Cristina Ciminnisi ha parlato di una “Costituzione salvata” e di un messaggio chiaro contro il centrodestra, accusato di voler indebolire la magistratura. Per il coordinatore provinciale Patrick Cirrincione, il voto rappresenta una risposta dei cittadini a riforme considerate squilibrate e non condivise. Anche Ida Carmina ha definito la giornata “storica”, sottolineando come quasi il 60% degli elettori abbia partecipato per difendere la legalità e l’equilibrio tra i poteri dello Stato. Un risultato particolarmente significativo nel Mezzogiorno, dove il distacco tra No e Sì è stato ancora più ampio. Il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo ha parlato di un risultato “schiacciante”, frutto di una forte mobilitazione sul territorio, interpretandolo anche come un segnale politico nei confronti del governo regionale e nazionale.

Il fronte del Sì: “Occasione persa e poca mobilitazione”

Di tutt’altro tono le reazioni nel campo del Sì. Il deputato regionale Gianfranco Micciché ha espresso “amarezza” per la sconfitta, puntando il dito contro il centrodestra e, in particolare, contro Forza Italia. Secondo Micciché, in Sicilia si sarebbe registrato un “colpevole disinteresse”, con poche iniziative e una scarsa mobilitazione della classe dirigente. L’ex presidente dell’Ars ha parlato apertamente di tradimento nei confronti di Silvio Berlusconi, definendo la riforma della giustizia “la battaglia della sua vita”. Parole dure anche nei confronti dei vertici del partito, accusati di non aver preso provvedimenti contro chi non avrebbe sostenuto adeguatamente il referendum. “Posso accettare la vittoria del No – ha dichiarato – ma non posso non chiedermi dove fossero dirigenti e amministratori durante la campagna”. Anche la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo ha riconosciuto il verdetto delle urne, parlando però di una “grande occasione persa” per riformare la giustizia e renderla più efficiente. Secondo Ternullo, il risultato sarebbe stato influenzato da una forte strumentalizzazione politica, che avrebbe trasformato il referendum in uno scontro ideologico, allontanando il dibattito dai contenuti reali.

Un voto che segna il quadro politico

Al di là delle contrapposizioni, il referendum segna un passaggio rilevante nel panorama politico italiano. Da un lato, il fronte del No rivendica una vittoria a tutela della Costituzione e dell’equilibrio tra i poteri dello Stato; dall’altro, il fronte del Sì evidenzia le responsabilità politiche e la mancanza di una campagna efficace. Il dato certo è che il voto ha coinvolto milioni di cittadini e ha riportato al centro del dibattito pubblico temi cruciali come la giustizia, la separazione dei poteri e il ruolo delle istituzioni. Una partita che, come sottolineato da più parti, non si chiude qui. Il confronto sulla riforma della giustizia resta aperto e destinato a proseguire nei prossimi mesi.