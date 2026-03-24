Il Presidente provinciale trapanese di Italia Viva-Casa Riformista, Nicola Rizzo, ha nominato il consigliere comunale di Marsala, Rino Passalacqua, presidente cittadino del partito fondato da Matteo Renzi. Casa Riformista infatti, è una costola di Italia Viva, un progetto che si sta allargando con diverse adesioni anche in Sicilia, come quelle dell’ex rettore Fabrizio Micari e dello già europarlamentare, il dottor Pietro Bartolo. “Rino Passalacqua lavorerà per l’organizzazione e il radicamento del partito a Marsala e sarà candidato, insieme ad alcuni altri amici di Casa Riformista, alle prossime elezioni comunali di Marsala, nella lista civica con il simbolo Marsala Civica- Sud chiama nord – Patti sindaca”, fa sapere Rizzo.