Bartolo e Micari in campo a Marsala: “Casa Riformista cambia rotta con Andreana Patti”. VIDEO

Casa Riformista, costola di Italia Viva, il movimento politico fondato da Matteo Renzi, mette (di nuovo) radici a Marsala. Oggi la nuova realtà politica è pronta a scendere in campo ben strutturata a supporto della candidata sindaco Andreana Patti, all’interno dello schieramento di centrosinistra, con un’apposita lista. Negli studi di Marsala C’è abbiamo accolto il dottor Pietro Bartolo, già europarlamentare e responsabile dell’accoglienza sanitaria dei migranti sull’isola di Lampedusa, l’ex rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, candidato nel 2017 alla Presidenza della Regione siciliana (elezioni poi vinte dal Musumeci bis) e il consigliere comunale uscente Rino Passalacqua, candidato alle prossime Amministrative per Casa Riformista.

Bartolo tra immigrazione, sicurezza e critiche al Governo

Il dottor Bartolo a dicembre ha deciso di lasciare il PD. Ci spiega perchè: “Non c’erano più le condizioni per restare, anche se rimangono in me quei valori di solidarietà ed accoglienza, rispetto dei diritti umani, cura dei più deboli, però le continue divisioni interne non appartengono alla mia linea di pensiero ed ho deciso di entrare in un nuovo progetto politico dove all’interno ci sono i socialisti, c’è +Europa, Italia Viva e mi trovo bene, è la quarta gamba del campo largo dove dentro ci sono anche PD e 5 Stelle. Vogliamo dare un impulso forte per portare la gente a votare trattando problemi che assillano i cittadini tutti. Questa destra è una disgrazia per l’Italia e l’Europa. Marsala stessa è stata bistrattata dalla destra da mandare a casa”. Andando alla fonte dei problemi di questo paese sul fronte della sicurezza – con un ddl imminente e la politica sull’immigrazione del Governo Meloni che non sta tutelando affatto il popolo italiano -, Bartolo è chiaro: “Affibbiare all’immigrazione il problema sicurezza è sbagliato, l’immigrazione va affrontata con razionalità perchè può essere un’opportunità per l’Europa, siamo una grande RSA, un popolo vecchio. L’idea di esternalizzare le frontiere è malsana. Al Centro migranti in Albania, dimensionato per 1.017 persone, ci sono forze dell’ordine pagate per fare poco, quando noi ne abbiamo bisogno nei nostri territori. Contrariamente a quanto dice la Meloni gli sbarchi a Lampedusa sono aumentati e nell’ultimo mese si sono contati mille morti nel nostro mare”.

Casa Riformista a sostegno di Andreana Patti

E su Marsala, Bartolo, che ne è cittadino onorario, si aspetta “un cambiamento di rotta totale rispetto alla gestione attuale”: “E’ una città abbandonata a se stessa e spero che alle prossime elezioni i cittadini marsalesi vadano a votare per Andreana Patti che è una professionalità che può dare tantissimo assieme a tutta la coalizione che può lavorare bene per la città”.

Il contributo di Micari e l’attacco all’Amministrazione Grillo

Una delle espressioni più altisonanti a sostegno della Patti, è l’ex rettore Fabrizio Micari: “Continuo la mia professione di professore universitario ma il virus della politica si insinua e oggi ho ripreso con Italia Viva e Casa Riformista. Dò un contributo di competenza su alcuni temi; credo che la coalizione abbia bisogno di questa componente più centrista, nel senso che rispetto alle estreme, è necessario avere una linea moderata che riesca a catturare una porzione di voto rilevante. Come diceva De Gasperi ‘siamo un centro col cuore che batte a sinistra’, perchè i nostri valori sono rispetto, tolleranza, solidarietà. Siamo impegnati a ogni livello. I problemi ci sono a Marsala come in tutta la Sicilia, si pensi alla gestione delle risorse idriche, dei rifiuti, dell’economia, ci sono diverse attività che hanno chiuso i battenti, problematiche che non vengono affrontate o vengono affrontate male, come quella della sicurezza. Bisogna riprendere quel senso di progetto della Città e Marsala ha grandi potenzialità, ha un bellissimo litorale non sfruttato adeguatamente”. E sulla lista a sostegno di Andreana Patti, Micari è chiaro: “L’idea è di far ripartire Marsala, con proposte serie e persone valide; avere perso ad esempio il corso universitario di Viticoltura ed Enologia è una follia, era un punto fermo per il territorio a vocazione vitivinicola e di un brand Marsala che è storico”.

Rino Passalacqua

Il consigliere uscente Rino Passalacqua in quota Casa Riformista

Il candidato della lista, il consigliere uscente Rino Passalacqua, ben sostenuto da Bartolo e Micari, afferma: “La gestione Grillo è un cancro di cui ci dobbiamo liberare, così come tutti gli amici degli amici che hanno incarichi esterni. Con Alberto Di Girolamo sindaco non avevamo lacchè a corte, lavoravamo alacremente e avevamo preso finanziamenti, molti dei quali persi dall’attuale Amministrazione”.