Egadi: in Aula il giuramento di Kim Hernandez dopo le dimissioni di Giorgia Maiorana

Dopo le dimissioni della consigliera comunale Giorgia Maiorana ed una polemica politica che ha lasciato alcuni strascichi, stamattina, alla prima seduta utile del Consiglio comunale delle Egadi, si è insediata la prima dei non eletti del partito di Forza Italia, ovvero l’ex consigliera comunale Kim Hernandez. Queste le prime parole in Aula tra le fila dell’opposizione: “Quando ho deciso di assumere il ruolo di consigliere comunale, l’ho fatto con un obiettivo preciso: dare voce concreta ai bisogni reali della comunità, senza filtri e senza condizionamenti, nel rispetto degli interessi delle nostre Isole ed eliminando compromessi e logiche di convenienza. Mi riconosco pienamente nei valori di Forza Italia, che restano il mio riferimento politico. Per quanto riguarda il mandato affidatomi dai cittadini, e che oggi mi accingo ad intraprendere, ho deciso di mantenere un profilo indipendente, libero da vincoli che possano condizionare il mio giudizio e le mie scelte, per poter esercitare il mio ruolo con maggiore libertà di giudizio e senso di responsabilità. Non è una scelta contro qualcuno, ma una scelta a favore della comunità. Ogni decisione che prenderò sarà guidata dal buon senso, dal confronto e dalla volontà di fare ciò che è giusto per i cittadini, anche quando questo significherà uscire dagli schemi o assumere posizioni non scontate. Non farò opposizione per principio, ma non sarò neppure disponibile a logiche di schieramento o a compromessi al ribasso. Il mio voto sarà sempre frutto di una valutazione autonoma, nel merito”.

Poi la Herdandez ha chiarito: “Essere indipendente, per me, significa questo: poter dire sì quando è giusto e no quando è necessario, senza dover rispondere ad altro se non alla mia coscienza e al mandato ricevuto dagli elettori. Favignana, Levanzo e Marettimo hanno bisogno di una politica concreta, capace di affrontare problemi che da troppo tempo restano irrisolti: collegamenti marittimi inaffidabili, servizi essenziali non garantiti tutto l’anno, una sanità che non può più essere considerata sufficiente, una gestione del turismo spesso disordinata e una tutela ambientale che deve diventare reale e non solo proclamata. Su questi temi sarò chiara e determinata. Sosterrò senza esitazioni ogni proposta utile al territorio, da qualunque parte arrivi, ma sarò altrettanto ferma nel contrastare scelte sbagliate, deboli o lontane dagli interessi degli isolani. Il mio impegno sarà quello di portare in Consiglio una voce libera. Non sarò mai un oppositore a priori, né un sostenitore automatico: valuterò ogni scelta con responsabilità e trasparenza. Credo in una politica fatta di presenza, ascolto e concretezza. Per questo il mio intento sarà lavorare a stretto contatto con i cittadini, le imprese e le realtà sociali, affinché nessuno resti indietro e ogni decisione sia il più possibile condivisa. Credo in una politica che abbia il coraggio della chiarezza e della trasparenza. Per questo il mio dovere sarà costante, fatto di partecipazione e confronto, assumendomi fino in fondo la responsabilità delle mie scelte, senza scorciatoie e senza alibi. È un impegno verso la mia comunità, prima ancora che una posizione politica”.